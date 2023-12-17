Щербакова прервала фотосессию перед шоу Авербуха из-за поведения фотографов

Российская фигуристка Анна Щербакова покинула место для фотосессии перед шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» из-за того, что фотографы в панибратском тоне указывали ей, как себя вести, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что запланированная фотосессия продлилась несколько секунд. После того, как фотографы начали давать указания Щербаковой по поводу поз и говорить ей фразы «девушка, сюда» и «глазки поднять», спортсменка покинула пресс-волл.

Шоу в честь 50-летия Авербуха проходит 17 декабря на «ВТБ-Арене» в Москве.

19-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном катании, а также победительницей командного чемпионата мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионата Европы (2020, 2022) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).