Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:10

Тарасова: «Валиевой по силе и кататься, и сниматься в кино!»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что думает о желании российской фигуристки Камилы Валиевой сниматься в кино.

«Меня Камила не спрашивала советов о том, где себя пробовать, ведь для этого у нее есть тренер, с которым она всю свою спортивную жизнь работает, и мама. Камила тот человек, который если захочет, то обязательно добьется целей — будь то кино или фигурное катание. Ей по силам и кататься, и сниматься! У Валиевой есть мечты, которые она будет осуществлять. Очень приятно слышать от молодой девушки желания своей жизни!» — цитирует Тарасовау Sport24.

Ранее Валиева отметила, что в ее планах продолжать активно заниматься спортом, а также сниматься в кино и сериалах и продолжать работать ведущей.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании (2022), чемпионкой Европы (2022), а также чемпионкой мира среди юниоров (2020). В этом сезоне 17-летняя спортсменка выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-605046-tarasova-valiyevoy-po-sile-i-katatsya-i-snimatsya-v-kino-yesli-zakhochet-vsego-dobyetsya
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
2
Читайте также
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
Костомаров: первое выступление после болезни
Трусова сыграла в хоккей: «К этому не готовилась!»
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова прервала фотосессию перед шоу Авербуха из-за поведения фотографов

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости