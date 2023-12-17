Появилось видео парного номера Костомарова и Навки

Как стало известно «СЭ», Роман Костомаров выйдет на лед в вечернем шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха с Татьяной Навкой — олимпийские чемпионы Турина проводили репетицию на «ВТБ-Арене» в преддверии спектакля. Причем Навка и Костомаров покажут именно номер под «Кармен», с которым выиграли Олимпиаду-2006.

В утреннем шоу 17 декабря Костомаров выступал с женой Оксаной Домниной. Видео первого проката фигуриста после болезни и операций можно посмотреть здесь.