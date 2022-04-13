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Сегодня, 21:01

Щербакова ответила на вопрос о подготовке к следующему сезону

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала журналистам о планах на будущее.

— Стоит ли от вас ждать танцевальных экспериментов, как от Жени Медведевой и Саши Трусовой, которые показали умения в стрип-пластике?

— Планы есть, но пока не знаю, буду ли я как-то транслировать их на большую аудиторию.

— Какие планы на ближайшее время?

— Сейчас — выступления в шоу. В начале мая будет отпуск. В течение этого месяца будет возможность восстановиться, отдохнуть.

— Есть ли идеи по программам на следующий сезон?

— Пока нет. Но я в любом случае готовлюсь к следующему сезону. Но на данный момент не учу новые элементы.

— На тренировке показательных в Пекине у вас была попытка четверного риттбергера.

— После этого у меня был энтузиазм в ближайшие тренировки. Особенно, когда должен был пройти чемпионат мира. Я его активно тренировала, но потом сосредоточилась на чистом прокате программы и больше не изучала. Не пошел? На самом деле, он шел хорошо. У некоторых бывает, что с первых попыток все хорошо получается, но я всегда изучала все элементы довольно долго. Скажем так, когда у меня были планы на чемпионат мира, энтузиазма было больше.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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