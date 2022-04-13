Щербакова рассказала о мотивации после отстранения от чемпионата мира

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала журналистам о мотивации после отстранения от международных соревнований.

— Вам сейчас хватает конкуренции?

— Странный вопрос. В России столько конкуренции, что этой проблемы никогда не будет. Международная арена? У нас ежедневные тренировки внутри группы, где огромная конкуренция, так что недостатка в ней мы точно не чувствуем.

— Как сохранить энтузиазм на следующий сезон, когда наших спортсменов отстранили от чемпионата мира, международных соревнований?

— Сейчас уже соревнования закончились. После этого [недопуска на чемпионат мира] появилась цель хорошо закончить сезон на Кубке Первого канала. Очень хотелось показать чистые прокаты. Когда я была маленькая, мне всегда казалось, что главное — откатать чисто последний старт, чтобы потом с чистой совестью на отдых уйти. Поэтому осталась мысль о том, что нужно сделать все хорошо на последнем старте. Сейчас хочется хорошо выступать на всех шоу, делать элементы и кататься в удовольствие. А потом отдых. Сейчас не нужно искать мотивацию, потому что сезон завершен.

В начале марта международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований.