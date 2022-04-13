Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:07

Щербакова рассказала о мотивации после отстранения от чемпионата мира

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала журналистам о мотивации после отстранения от международных соревнований.

— Вам сейчас хватает конкуренции?

— Странный вопрос. В России столько конкуренции, что этой проблемы никогда не будет. Международная арена? У нас ежедневные тренировки внутри группы, где огромная конкуренция, так что недостатка в ней мы точно не чувствуем.

— Как сохранить энтузиазм на следующий сезон, когда наших спортсменов отстранили от чемпионата мира, международных соревнований?

— Сейчас уже соревнования закончились. После этого [недопуска на чемпионат мира] появилась цель хорошо закончить сезон на Кубке Первого канала. Очень хотелось показать чистые прокаты. Когда я была маленькая, мне всегда казалось, что главное — откатать чисто последний старт, чтобы потом с чистой совестью на отдых уйти. Поэтому осталась мысль о том, что нужно сделать все хорошо на последнем старте. Сейчас хочется хорошо выступать на всех шоу, делать элементы и кататься в удовольствие. А потом отдых. Сейчас не нужно искать мотивацию, потому что сезон завершен.

В начале марта международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований.

Фигурное катание
Анна Щербакова
2
0
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
25 облучений, перелом, воспоминания о смерти жены, ночные визиты в больницу втайне от футболистов. Как главный тренер сборной Голландии сражается с раком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова ответила на вопрос о подготовке к следующему сезону

Медведева прокомментировала свои занятия стрип-пластикой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости