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«Ничего не приостанавливается. Верим, что в сентябре-октябре выйдем на экраны». Авербух — о «Ледниковом периоде»

Илья Авербух высказался о возможном закрытии «Ледникового периода»
Читать «СЭ» в
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший фигурист Илья Авербух прокомментировал информацию о закрытии шоу «Ледниковый период».

«Друзья, хочу внести ясность насчет телепроекта «Ледниковый период». Тем, кому интересна судьба проекта, услышьте первоисточник. Ничего не приостанавливается, мы уже начали подготовку и верим, что в сентябре-октябре выйдем на экраны с «Ледниковым периодом». Но решение об этом принимает руководство Первого канала, и оно оглашается ближе к лету. Так было всегда!» — написал Авербух в своем Telegram-канале.

Ранее, 12 апреля, Авербух сообщил о том, что «Ледниковый период» пока не планируется осенью.

Фигурное катание
Илья Авербух
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