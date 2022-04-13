Бывший фигурист Илья Авербух прокомментировал информацию о закрытии шоу «Ледниковый период».

«Друзья, хочу внести ясность насчет телепроекта «Ледниковый период». Тем, кому интересна судьба проекта, услышьте первоисточник. Ничего не приостанавливается, мы уже начали подготовку и верим, что в сентябре-октябре выйдем на экраны с «Ледниковым периодом». Но решение об этом принимает руководство Первого канала, и оно оглашается ближе к лету. Так было всегда!» — написал Авербух в своем Telegram-канале.

Ранее, 12 апреля, Авербух сообщил о том, что «Ледниковый период» пока не планируется осенью.