Щербакова одним жестом отреагировала на вопрос о взаимоотношениях с Трусовой

После окончания соревнований на Кубке Первого канала олимпийской чемпионке Анне Щербаковой задали вопрос о взаимоотношениях с Александрой Трусовой. Фигуристка смогла ответить с помощью одного жеста, но не произнесла ни одного слова.

— Аня, а можно я попробую на правах злого гения спросить, потому что многие фанаты просили узнать... После Олимпиады вы говорили, что скажете лично Саше Трусовой все что нужно. Состоялся ли этот разговор? — задал вопрос корреспондент «СЭ».

— (с натянутой улыбкой). Я не буду отвечать на этот вопрос.

— Ну вы общаетесь? Все хорошо у вас в команде?

— (Щербакова молча кивает).