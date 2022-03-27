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Сегодня, 22:15

Щербакова одним жестом отреагировала на вопрос о взаимоотношениях с Трусовой

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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После окончания соревнований на Кубке Первого канала олимпийской чемпионке Анне Щербаковой задали вопрос о взаимоотношениях с Александрой Трусовой. Фигуристка смогла ответить с помощью одного жеста, но не произнесла ни одного слова.

— Аня, а можно я попробую на правах злого гения спросить, потому что многие фанаты просили узнать... После Олимпиады вы говорили, что скажете лично Саше Трусовой все что нужно. Состоялся ли этот разговор? — задал вопрос корреспондент «СЭ».

— (с натянутой улыбкой). Я не буду отвечать на этот вопрос.

— Ну вы общаетесь? Все хорошо у вас в команде?

— (Щербакова молча кивает).

Александра Трусова
Анна Щербакова
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