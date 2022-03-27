Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:10

«Совершенно потрясающее соревнование». Чайковская — о Кубке Первого канала

Чайковская заявила, что на Кубке Первого канала был необыкновенный накал
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская отметила, что соревнования в мужском одиночном катании на Кубке Первого канала были напряженными и интересными.

«Кубок Первого канала смог не только скрасить впечатление от недопуска на чемпионат мира, но и превзойти, совершенно потрясающее соревнование, — цитирует ТАСС Чайковскую. — Конечно, невозможно проводить соревнования между шестерками лучших по миру вместо чемпионата мира, но наше соревнование показало, что это того стоит. Очень интересно, накал необыкновенный, для меня самым впечатляющим было соревнование в мужском одиночном катании, каждый спортсмен был на высоте и превзошел все возможности, это было прекрасно».

«Прокаты Камилы Валиевой и Анны Щербаковой? Все катались великолепно, они вообще были свободны от соревновательного груза, поэтому все выдавали наилучшие прокаты с эмоциями и легкостью. Я очень рада, что Камила показала прекрасное катание, Аня всегда стартует в плюсе. Но повторю, что для меня интересней и напряженней были соревнования мужчин, было просто великолепно», — добавила Чайковская.

Кубок Первого канала прошел в Саранске с 25 по 27 марта. В воскресенье произвольную программу в мужском одиночном катании выиграл Михаил Коляда из команды олимпийской чемпионки Анны Щербаковой «Красная машина», за свое выступление он получил 200,11 балла. Второе место занял капитан команды «Время первых» Марк Кондратюк (195,26 балла), третьим стал Андрей Мозалев из «Красной машины» (190,80). Также за «Красную машину» выступил Макар Игнатов (137,32), за команду «Время первых» — Петр Гуменник (181,02), заменивший Александра Самарина, и Евгений Семененко (177,02).

Источник: https://tass.ru/sport/14198579
1
0
Читайте также
Чемпионат мира по фигурному катанию без России: было плохо, но надо признать, что у нас есть серьезные конкуренты
Скандал с кокаином, интервью с матом. Кто больше всех помогает Овечкину добрать до вечного рекорда 
Материалы сюжета: Кубок Первого канала по фигурному катанию 2022: главные материалы
«Любовь спасет мир». Глейхенгауз сфотографировался с участниками Кубка Первого канала
«И снова победа у «Красной машины»!». Загитова прокомментировала итоги Кубка Первого канала
Страсть Медведевой, кровь Щербаковой и нежность пар: лучшие кадры Кубка Первого канала
Щербакова одним жестом отреагировала на вопрос о взаимоотношениях с Трусовой
Щербаковой вручили букет после Кубка Первого канала. Это сделал корреспондент «СЭ»
Плющенко: «Великолепный Кубок Первого канала, такие турниры нужно проводить гораздо чаще!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющенко назвал лучшую фигуристку на Кубке Первого канала

Щербакова одним жестом отреагировала на вопрос о взаимоотношениях с Трусовой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости