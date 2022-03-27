Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская отметила, что соревнования в мужском одиночном катании на Кубке Первого канала были напряженными и интересными.

«Кубок Первого канала смог не только скрасить впечатление от недопуска на чемпионат мира, но и превзойти, совершенно потрясающее соревнование, — цитирует ТАСС Чайковскую. — Конечно, невозможно проводить соревнования между шестерками лучших по миру вместо чемпионата мира, но наше соревнование показало, что это того стоит. Очень интересно, накал необыкновенный, для меня самым впечатляющим было соревнование в мужском одиночном катании, каждый спортсмен был на высоте и превзошел все возможности, это было прекрасно».

«Прокаты Камилы Валиевой и Анны Щербаковой? Все катались великолепно, они вообще были свободны от соревновательного груза, поэтому все выдавали наилучшие прокаты с эмоциями и легкостью. Я очень рада, что Камила показала прекрасное катание, Аня всегда стартует в плюсе. Но повторю, что для меня интересней и напряженней были соревнования мужчин, было просто великолепно», — добавила Чайковская.

Кубок Первого канала прошел в Саранске с 25 по 27 марта. В воскресенье произвольную программу в мужском одиночном катании выиграл Михаил Коляда из команды олимпийской чемпионки Анны Щербаковой «Красная машина», за свое выступление он получил 200,11 балла. Второе место занял капитан команды «Время первых» Марк Кондратюк (195,26 балла), третьим стал Андрей Мозалев из «Красной машины» (190,80). Также за «Красную машину» выступил Макар Игнатов (137,32), за команду «Время первых» — Петр Гуменник (181,02), заменивший Александра Самарина, и Евгений Семененко (177,02).