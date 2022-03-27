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«И снова победа у «Красной машины»!». Загитова прокомментировала итоги Кубка Первого канала

Загитова заявила, что получила огромный заряд эмоций на Кубке Первого канала
Роман Шишов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала, который прошел в Саранске.

Победу на турнире одержала команда «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Команда «Время первых» во главе с олимпийским чемпионом Марком Кондратюком стала второй.

Загитова была капитаном «Красной машины» на предыдущем турнире.

«И снова победа у «Красной машины»! Второй год подряд наша команда выигрывает Кубок Первого канала! Все поработали на «отлично» и вложились в общий результат, — написала Загитова в своих соцсетях. - Поздравляю моих ребят, вы лучшие.

Все участники — большие молодцы, спасибо команде «Время первых» за поддержание здорового духа соперничества.

В этом году я была в качестве ведущей, но все равно получила огромный заряд эмоций. Саранск, была рада видеть вас в стенах этой арены! Спасибо за теплую встречу".

Алина Загитова
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