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Сегодня, 21:47

Кондратюк рассказал, что планирует исполнять пять четверных в произвольной программе

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк сказал, что планировал исполнять пять четверных в произвольной на Кубке Первого канала, но решил этого делать. В следующем сезоне фигурист планирует добавить в заявку еще один квад.

— Тяжело было решиться на четыре четверных?

— Я хотел пять.

— Какой еще?

— Должен был быть риттбергер, но после лутца я понял, что не смогу.

— В будущем от вас можно ожидать пять четверных?

— Да. Попыток уж точно, потому что с таким контентом можно соперничать на любом уровне.

Команда Анны Щербаковой «Красная машина» завоевала Кубок Первого канала в Саранске, набрав по сумме восьми программ 145 баллов. Команда «Время первых» Кондратюка получила 141 балл и заняла второе место.

Марк Кондратюк
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