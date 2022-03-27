Кондратюк рассказал, что планирует исполнять пять четверных в произвольной программе

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк сказал, что планировал исполнять пять четверных в произвольной на Кубке Первого канала, но решил этого делать. В следующем сезоне фигурист планирует добавить в заявку еще один квад.

— Тяжело было решиться на четыре четверных?

— Я хотел пять.

— Какой еще?

— Должен был быть риттбергер, но после лутца я понял, что не смогу.

— В будущем от вас можно ожидать пять четверных?

— Да. Попыток уж точно, потому что с таким контентом можно соперничать на любом уровне.

Команда Анны Щербаковой «Красная машина» завоевала Кубок Первого канала в Саранске, набрав по сумме восьми программ 145 баллов. Команда «Время первых» Кондратюка получила 141 балл и заняла второе место.