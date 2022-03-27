Мишин одним словом отреагировал на произвольный прокат Туктамышевой на Кубке Первого канала
Мишин заявил, что испытывает гордость за Туктамышеву после ее выступления на Кубке Первого канала
Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с корреспондентом «СЭ» одним словом оценил произвольный прокат ученицы Елизаветы Туктамышевой на Кубке Первого канала.
«Гордость. Я испытываю гордость за свою замечательную воспитанницу», — сказал Мишин «СЭ».
25-летняя Туктамышева набрал 166,23 балла и стала третьей среди женщин на турнире в Саранске.
27 марта победу на Кубке Первого канала одержала команда «Красная машина» Анны Щербаковой, которая обыграла команду «Время первых» Марка Кондратюка (145:141).
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