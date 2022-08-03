Лайшев заявил, что Тутберидзе предана своей стране и своей работе

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал визиты заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в США. В Америке живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.

«Она вся в работе, у нее дочь там, Этери Георгиевна может летать туда-сюда. Абсолютно точно она бескорыстно предана нашей стране и своей работе. Это ее право, она сейчас в отпуске», — приводит Metaratings.ru слова Лайшева.

В группе Тутберидзе тренируются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова, победительница командного олимпийского турнира Камила Валиева, а также Дарья Усачева, Майя Хромых.