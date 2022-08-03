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Сегодня, 16:40

Лайшев — о поездках Тутберидзе в США: «Она бескорыстно предана нашей стране и своей работе»

Лайшев заявил, что Тутберидзе предана своей стране и своей работе
Алексей Еремин
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал визиты заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в США. В Америке живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.

«Она вся в работе, у нее дочь там, Этери Георгиевна может летать туда-сюда. Абсолютно точно она бескорыстно предана нашей стране и своей работе. Это ее право, она сейчас в отпуске», — приводит Metaratings.ru слова Лайшева.

В группе Тутберидзе тренируются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова, победительница командного олимпийского турнира Камила Валиева, а также Дарья Усачева, Майя Хромых.

Источник: https://metaratings.ru/news/layshev-o-vizitakh-tutberidze-v-ssha-ona-absolyutno-tochno-beskorystno-predana-nashey-strane-i-svoey-1325984/
Фигурное катание
Ренат Лайшев
Этери Тутберидзе
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