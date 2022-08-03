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Сегодня, 12:31

Трусова поблагодарила Панарина за проведение благотворительного матча

Алексей Еремин
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Серебряный призер Олимпиады в Пекине в фигурном катании Александра Трусова поблагодарила нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина проведение благотворительного матча с участием хоккеистов НХЛ и КХЛ.

«Спасибо Артемию Панарину за проведение благотворительного матча! Спасибо ему за приглашение! Мне было очень приятно принять участие в таком добром деле», — написала Трусова в социальных сетях.

18-летняя Трусова приняла участие в благотворительном хоккейном матче. В перерыве матча фигуристке позволили выйти на лед и попробовать исполнить буллит.

30 июля команда Панарина сыграла вничью с командой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в благотворительном матче.

Все собранные средства будут направлены на помощь Елисею Артамонову, которому необходима срочная сложная операция после врачебной ошибки. Ему диагностировали неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга.
Александр Овечкин
Артемий Панарин
Фигурное катание
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Александра Трусова
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