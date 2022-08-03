Трусова поблагодарила Панарина за проведение благотворительного матча

Серебряный призер Олимпиады в Пекине в фигурном катании Александра Трусова поблагодарила нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина проведение благотворительного матча с участием хоккеистов НХЛ и КХЛ.

«Спасибо Артемию Панарину за проведение благотворительного матча! Спасибо ему за приглашение! Мне было очень приятно принять участие в таком добром деле», — написала Трусова в социальных сетях.

18-летняя Трусова приняла участие в благотворительном хоккейном матче. В перерыве матча фигуристке позволили выйти на лед и попробовать исполнить буллит.

30 июля команда Панарина сыграла вничью с командой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в благотворительном матче.