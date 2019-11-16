Самохин снялся с этапа «Гран-при» в Москве
13:11
Даниэль Самохин, представляющий Израиль, снялся с этапа «Гран-при» в Москве из-за травмы, полученной на тренировке, информирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
После короткой программы он занимал 11-е место (56,94 балла).
В короткой программе российские фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов заняли первые три места. Произвольную программу мужчины представят в субботу.
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