Самохин снялся с этапа «Гран-при» в Москве

Даниэль Самохин, представляющий Израиль, снялся с этапа «Гран-при» в Москве из-за травмы, полученной на тренировке, информирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

После короткой программы он занимал 11-е место (56,94 балла).

В короткой программе российские фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов заняли первые три места. Произвольную программу мужчины представят в субботу.