Самарин ошибся на четверном тулупе и тройном акселе в короткой программе на «Гран-при» Канады

Российский фигурист Александр Самарин с ошибками выступил с короткой программой на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере.

Он сделал четверной лутц в каскаде с двойным тулупом, затем ошибся на тулупе, который планировался четверным, но получился только тройной. Далее он коснулся льда на тройном акселе.

Самарин набрал за свой прокат 78,55 балла.