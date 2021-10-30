Самарин ошибся на четверном тулупе и тройном акселе в короткой программе на «Гран-при» Канады
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Российский фигурист Александр Самарин с ошибками выступил с короткой программой на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере.
Он сделал четверной лутц в каскаде с двойным тулупом, затем ошибся на тулупе, который планировался четверным, но получился только тройной. Далее он коснулся льда на тройном акселе.
Самарин набрал за свой прокат 78,55 балла.
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