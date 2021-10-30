Самарин объяснил неудачный прокат на турнире в Канаде отсутствием соревновательной практики

Российский фигурист, вице-чемпион Европы 2019 Александр Самарин прокомментировал свое выступление в короткой программе на этапе «Гран-при» в Канаде.

Самарин с ошибкой исполнил четверной тулуп и набрал за прокат 78,55 балла.

«Неудачно выступил, что уж скрывать. Проблема в том, что у меня было мало соревнований в прошлом сезоне. Этот прокат уже был лучше, чем ранее в Будапеште, но все равно есть к чему стремиться. Чистые прокаты у меня уже были, я их показывал на публике, а сейчас видимо прикатался, и теперь проявляется нехватка опыта, соревновательной практики. Был пропущен буквально целый сезон — это сказывается», — сказал Самарин.

Отметим, что на турнире Budapest Trophy Александр занял третье место.