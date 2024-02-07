Российский фигурист рассказал о впечатлениях от Толстого и Достоевского

Российский фигурист, призер юниорского Гран-при Андрей Кутовой в интервью «СЭ» сравнил двух русских писателей — Льва Толстого и Федора Достоевского.

— В чем мотив читать Толстого или Достоевского в 17 лет?

— По-настоящему я начинаю понимать только сейчас. Когда читал «Преступление и наказание», было желание уловить суть в деталях, ведь писатель через слова доносит важный смысл. И я искал его. Погружался с головой, анализировал, заучивал интересные цитаты. И когда перелистнул последнюю страницу, два дня не мог отойти. После «Мартина Идена» то же самое было. Джек Лондон гениален.

— Необычно, что тебе нравится и Толстой, и Достоевский. Мне казалось, часто либо один, либо другой.

— Сейчас поясню. Лев Николаевич мне нравится искусством письма — когда ты читаешь и не можешь оторваться. Одно предложение льется из другого, как ручей. Ты вливаешься в эту историю, и тебя уже оттуда не вынести. Во время чтения подобных произведений я начинаю понимать, насколько велик наш русский язык. У Толстого меня особенно зацепила «Анна Каренина». В будущем хочется перечитать и посмотреть уже под иным углом. А вот «Войну и мир», честно признаюсь, не одолел. Я понимаю еще страниц 500, но 2000... Тяжело. Именно здесь мне начинает хотеться чего-то другого, перескочить на новую историю. Тем более тема войны мне не близка. Но я сделаю это и обязательно прочту. Для себя. И для ЕГЭ, конечно. (Смеется.)

— Ну то есть ты не сторонник разговоров, что рановато их в школе задавать читать?

— Я начал читать подобные произведения, когда понял, что мне это интересно. В школе читал редко, поскольку тогда чтение не любил. Считаю, что, когда человек читает литературу по собственному интересу, это совсем другое. Ты должен начинать любое дело в жизни, исходя из своих желаний, прислушиваясь к внутреннему голосу, а по принуждению ничего хорошего не будет.