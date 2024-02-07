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7 февраля, 13:15

Фигурист Кутовой: «Спортсмены, связанные с искусством, в среднем более образованные, чем другие»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Андрей Кутовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист, призер юниорского «Гран-при» Андрей Кутовой в интервью «СЭ» высказался о стереотипе, что спортсмены тупые.

— Часто слышишь, что спортсмены тупые? Не учатся же, только бегают, прыгают, качаются.

— Ну, это известная фраза, да. Мне все же кажется, что в среднем спортсмены, связанные с искусством, более образованные, чем те, кто с ним не связан. Когда ты имеешь отношение к искусству, мозг немного по-другому начинает работать. Музыка оказывает огромное влияние на нас. И мы можем опровергать стереотип о глупых спортсменах. Я думаю, что степень образованности не зависит напрямую от того, занимаешься ты спортом или нет. Человек может быть спортсменом, но при этом гением. Все зависит от самого человека, его воспитания и личных качеств. Примеров много.

— Петр Гуменник?

— Да, пожалуй. И не только он.

Андрей Кутовой. Этот фигурист — уникум! В 18 пишет книги, стоит на гвоздях и говорит о просветлении

Фигурное катание
Андрей Кутовой
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