Фигурист Кутовой: «Спортсмены, связанные с искусством, в среднем более образованные, чем другие»

Российский фигурист, призер юниорского «Гран-при» Андрей Кутовой в интервью «СЭ» высказался о стереотипе, что спортсмены тупые.

— Часто слышишь, что спортсмены тупые? Не учатся же, только бегают, прыгают, качаются.

— Ну, это известная фраза, да. Мне все же кажется, что в среднем спортсмены, связанные с искусством, более образованные, чем те, кто с ним не связан. Когда ты имеешь отношение к искусству, мозг немного по-другому начинает работать. Музыка оказывает огромное влияние на нас. И мы можем опровергать стереотип о глупых спортсменах. Я думаю, что степень образованности не зависит напрямую от того, занимаешься ты спортом или нет. Человек может быть спортсменом, но при этом гением. Все зависит от самого человека, его воспитания и личных качеств. Примеров много.

— Петр Гуменник?

— Да, пожалуй. И не только он.