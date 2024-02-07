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7 февраля, 12:00

Чемпионат России среди юниоров: расписание и трансляции 7 февраля

7 февраля юноши и девушки покажут произвольную программу на ЧР среди юниоров
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Фигуристка Алиса Двоеглазова.
Алиса Двоеглазова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

7 февраля, в среду, в Саранске пройдет второй соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров. Юноши и девушки выступят с произвольными программами, а пары откатают номера короткой программы.

Бесплатные видеотрансляции прокатов чемпионата России среди юниоров в прямом эфире доступны на сайте Первого канала.

«СЭ» публикует расписание второго соревновательного дня турнира в Саранске. Время начала — московское.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров 7 февраля

  • 13.15. Юноши. Произвольная программа
  • 16.15. Девушки. Произвольная программа
  • 19.15. Пары. Короткая программа

Информацию о предварительном составе участников и полном расписании турнира читайте в нашем материале.

Действующим победителем среди юношей является Арсений Федотов, а среди девушек — Алина Горбачева. Лучшими среди танцевальных дуэтов в прошлом году стали Анна Щербакова и Егор Гончаров, а среди спортивных пар — Елизавета Чикмарева и Матвей Янченков.

Фигурное катание
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