Чемпионат России среди юниоров: расписание и трансляции 7 февраля

7 февраля юноши и девушки покажут произвольную программу на ЧР среди юниоров

7 февраля, в среду, в Саранске пройдет второй соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров. Юноши и девушки выступят с произвольными программами, а пары откатают номера короткой программы.

Бесплатные видеотрансляции прокатов чемпионата России среди юниоров в прямом эфире доступны на сайте Первого канала.

«СЭ» публикует расписание второго соревновательного дня турнира в Саранске. Время начала — московское.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров 7 февраля

13.15. Юноши. Произвольная программа

16.15. Девушки. Произвольная программа

19.15. Пары. Короткая программа

Информацию о предварительном составе участников и полном расписании турнира читайте в нашем материале.

Действующим победителем среди юношей является Арсений Федотов, а среди девушек — Алина Горбачева. Лучшими среди танцевальных дуэтов в прошлом году стали Анна Щербакова и Егор Гончаров, а среди спортивных пар — Елизавета Чикмарева и Матвей Янченков.