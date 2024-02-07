Чемпионат России среди юниоров: расписание и трансляции 7 февраля
7 февраля, в среду, в Саранске пройдет второй соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров. Юноши и девушки выступят с произвольными программами, а пары откатают номера короткой программы.
Бесплатные видеотрансляции прокатов чемпионата России среди юниоров в прямом эфире доступны на сайте Первого канала.
«СЭ» публикует расписание второго соревновательного дня турнира в Саранске. Время начала — московское.
Расписание чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров 7 февраля
- 13.15. Юноши. Произвольная программа
- 16.15. Девушки. Произвольная программа
- 19.15. Пары. Короткая программа
Информацию о предварительном составе участников и полном расписании турнира читайте в нашем материале.
Действующим победителем среди юношей является Арсений Федотов, а среди девушек — Алина Горбачева. Лучшими среди танцевальных дуэтов в прошлом году стали Анна Щербакова и Егор Гончаров, а среди спортивных пар — Елизавета Чикмарева и Матвей Янченков.