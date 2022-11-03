Российский фигурист рассказал о самом сложном в роли отца

Призер Олимпийских игр и чемпионата мира Александр Энберт в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от семейной жизни в роли отца. Дочь Александра и модели Алеси Данчук появилась на свет в апреле 2022 года.

— Ты с недавних пор еще и отец. Что самое сложное в этой роли?

— Выходить из дома, глядя в глаза Кристабель, и не остаться пожамкать и понянчить ее. Но на самом деле я получаю большое удовольствие. Родился человек, которого я люблю больше всего на свете.

— Даже когда приходишь домой и падаешь от усталости на кровать?

— А у тебя открывается второе дыхание. Даже когда приходишь уставший вечером и не можешь двигаться, но Кристабель улыбается. К маме она привыкла, видит ее всегда, а отец для нее больше приходящий персонаж, который появляется иногда. И когда я прихожу, то она думает, что это какой-то знакомый. Он не кормит, но вроде веселый и классный. И хочется ползать по полу, что-то с ней делать. В ее возрасте не так много игр, которые подходят, но ей нужно общение, чтобы кто-то был рядом, кто поможет, подстрахует. Она от этого счастлива, свободно передвигается по квартире. Отцовство — это огромная радость.

— В спорт отдашь? Я часто слышу от спортсменов после пройденного ими: «Да ни за что!»

— Прекрасно их понимаю (смеется). Но, пройдя только один путь в жизни из всех возможных, мы вряд ли можем делать однозначные выводы, хорош он или плох. Может, это самое лучшее из того, что есть, а мы не понимаем. Я буду счастлив, если она найдет в жизни деятельность, которая ей понравится так же, как мне спорт. Опустим моменты, когда тяжело, хочется закончить, травмы, болит тело и так далее.

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