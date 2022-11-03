Александр Энберт поддержал Наталью Забияко после хейта в ее адрес

Российский фигурист, призер чемпионата мира и Олимпиады Александр Энберт в разговоре с «СЭ» высказался о возможной смене гражданства экс-партнерши по парному катанию Натальи Забияко. Фигуристку жестко критиковали в соцсетях, после того как стало известно о ее сексуальной ориентации.
— Важный ценностный момент — про Наталью Забияко. Знаю, что вы в хороших отношениях, поэтому обязан спросить: на нее много вылилось в последнее время и из-за смены гражданства, и даже, простите, из-за ориентации. Хочется послушать мнение человека, который ее знает.
— По поводу гражданства... Многие спортсмены в принципе являются гражданами мира. Столько путешествий, поездок, друзей в разных странах, что начинается профдеформация: ты воспринимаешь мир по-другому. То в Америке сборы, то в Японии тренировки, то итальянцы или французы приедут в Россию, ты говоришь на английском языке. При этом мы выступаем за Россию, и российский флаг дорог для всех, какие бы ощущения внутренней свободы ни были. Занимать места на подиуме, слушать гимн и смотреть на флаг — это прекрасно, это то, ради чего стоит бороться.
Но Наталья родилась в Эстонии, каталась в Америке, у нее эстонский паспорт, но каталась за Россию. Она живет своей жизнью, которую она представляет правильной. Для нее она такая. Осуждать человека за представление о жизни? В возрасте 28 лет? Я не понимаю зачем. Она сделала свою работу, отдала всю себя фигурному катанию, и как гражданка Эстонии она вправе сама выбирать свое будущее.
А по поводу ориентации я уж точно много говорить не буду. Это выбор каждого человека. Просто скажу, что Наталья была моей большой подругой и остается ей. Мы периодически общаемся. Я рад, когда она счастлива, когда пробует что-то новое.
— В том числе и с тобой это происходило.
— Да, мы вместе с Натальей пробовали «Ледниковый период», и без нее я здесь катался, и в разных шоу мы участвовали. Я понимаю, насколько это приятно — находить себя после спорта. Так что любое ее начинание я поддерживаю. Жизнь после спорта не останавливается, нужно искать что-то новое. Даже в плане страны — тоже, может, надо попробовать другую. Может, поживет в другой стране, понравится. А если вернется, я буду очень рад. Если найдет интересное занятие на другом поприще, я тоже буду рад. Уверен, Наталья подарит еще много красоты этому миру.
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