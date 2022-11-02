Самоделкина надеется, что сможет выступить на Олимпиаде в 2026 году

Российская фигуристка Софья Самоделкина надеется выступить на зимней Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).

«Так далеко я не заглядываю. И все-таки очень-очень надеюсь, что через четыре года Игры у нас будут и я смогу туда поехать. Причем не просто поехать, а что-то достойное там показать», — приводит RT слова Самоделкиной.

На минувшем этапе «Гран-при России» в Сочи Самоделкина заняла второе место, уступив лишь Аделии Петросян.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.