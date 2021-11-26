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Российские одиночники отказались комментировать неудачные прокаты на «Гран-при» России

14:57
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Михаил Коляда, Евгений Семененко и Марк Кондратюк не стали общаться с журналистами в микст-зоне после проката короткой программы в рамках этапа «Гран-при» России.

Все трое не смогли показать чистых программ. Марк упал с четверного сальхова и тулупа, у Евгения не получился квад тулуп, а приземления с остальных прыжков не были идеальными. Михаил допустил степ-аут на четверном сальхове и упал с тулупа.

По итогам короткой программы никого из российских спортсменов нет в лидирующей тройке.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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