Российские одиночники отказались комментировать неудачные прокаты на «Гран-при» России
14:57
Михаил Коляда, Евгений Семененко и Марк Кондратюк не стали общаться с журналистами в микст-зоне после проката короткой программы в рамках этапа «Гран-при» России.
Все трое не смогли показать чистых программ. Марк упал с четверного сальхова и тулупа, у Евгения не получился квад тулуп, а приземления с остальных прыжков не были идеальными. Михаил допустил степ-аут на четверном сальхове и упал с тулупа.
По итогам короткой программы никого из российских спортсменов нет в лидирующей тройке.
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