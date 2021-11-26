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Ягудин: «Не было бы этих QR-кодов, если бы люди прививались»

Ягудин рассказал об отношении к QR-кодам
14:11
Алексей Ягудин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Ягудин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию, ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин рассказал о своем отношении к QR-кодам.

Не было бы этих QR-кодов, если бы люди прививались. Да, это дело добровольное, но я советую вакцинироваться. У меня куча знакомых, которые вместе контактировали с вирусом. Непривитые лежат в реанимации, а у привитых все хорошо.

Это ведь все делается для людей. Я общаюсь с докторами. Причем не только с российскими. Все говорят в один голос, что «Спутник» — одна из лучших вакцин. И тебе дают возможность абсолютно бесплатно ею привиться, сделать так, чтобы мы в очередной не закрывались", — цитирует Ягудина Sport24.

На сегодняшний день QR-код граждане могут получить после вакцинации от коронавируса или после того, как переболели им.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/figureskating/2021-11-26-aleksey-yagudin-intervyu-o-gran-pri-rossii-milokhine-vaktsinatsii-protiv-koronavirusa-lednikovom-periode-morgenshterne

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Виктория Кравченко все материалы автора
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