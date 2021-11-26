Ягудин: «Не было бы этих QR-кодов, если бы люди прививались»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин рассказал о своем отношении к QR-кодам.

Не было бы этих QR-кодов, если бы люди прививались. Да, это дело добровольное, но я советую вакцинироваться. У меня куча знакомых, которые вместе контактировали с вирусом. Непривитые лежат в реанимации, а у привитых все хорошо.

Это ведь все делается для людей. Я общаюсь с докторами. Причем не только с российскими. Все говорят в один голос, что «Спутник» — одна из лучших вакцин. И тебе дают возможность абсолютно бесплатно ею привиться, сделать так, чтобы мы в очередной не закрывались", — цитирует Ягудина Sport24.