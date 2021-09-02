Российские фигуристки лидируют после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице

Российские фигуристки заняли четыре первых места после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице (Словакия).

Промежуточным лидером стала ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева (72,52). На втором месте еще одна его подопечная — Вероника Жилина (71,57). Замкнула тройку Аделия Петросян, тренирующаяся в группе у Этери Тутберидзе (69,30).

Еще одна россиянка — Мария Захарова (69,04) оказалась на четвертой позиции.