Загитова, Синицина и Кацалапов выступят на шоу Art on Ice — Special в Швейцарии
Российские фигуристы Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят на шоу Art on Ice — Special, сообщает пресс-служба мероприятия.
Также в нем примут участие двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, спортивная пара Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд, Алексия Паганини и Киган Мессинг.
Ледовое шоу состоится 3 сентября в Цюрихе (Швейцария).
Олимпийская чемпионка Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и регулярно выступает в шоу. 14 мая стало известно, что фигуристка не попала в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.
В минувшем сезоне Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира, а также выиграли чемпионат России.
Дополнительная информация:
https://www.myswitzerland.com/en-gb/experiences/events/art-on-ice-special/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю