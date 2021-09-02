Российские фигуристы Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят на шоу Art on Ice — Special, сообщает пресс-служба мероприятия.

Также в нем примут участие двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, спортивная пара Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд, Алексия Паганини и Киган Мессинг.

Ледовое шоу состоится 3 сентября в Цюрихе (Швейцария).

Олимпийская чемпионка Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и регулярно выступает в шоу. 14 мая стало известно, что фигуристка не попала в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.

В минувшем сезоне Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира, а также выиграли чемпионат России.