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Ученица Тутберидзе Петросян без ошибок исполнила короткую программу на этапе «Гран-при» в Кошице

22:24
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Российская фигуристка Аделия Петросян представила короткую программу в рамках третьего этапа «Гран-при» среди юниоров 2021/22 в словацком Кошице.

Она без ошибок исполнила прыжковый контент — двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. За вращения спортсменка получила 4-й уровень (за комбинированное со сменой ноги — 3-й), за дорожку шагов — 3-й.

Петросян получила от судей 69,30 балла. По итогам первого соревновательного дня фигуристка замыкает тройку лидеров.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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