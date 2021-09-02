Ученица Тутберидзе Петросян без ошибок исполнила короткую программу на этапе «Гран-при» в Кошице
22:24
Российская фигуристка Аделия Петросян представила короткую программу в рамках третьего этапа «Гран-при» среди юниоров 2021/22 в словацком Кошице.
Она без ошибок исполнила прыжковый контент — двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. За вращения спортсменка получила 4-й уровень (за комбинированное со сменой ноги — 3-й), за дорожку шагов — 3-й.
Петросян получила от судей 69,30 балла. По итогам первого соревновательного дня фигуристка замыкает тройку лидеров.
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