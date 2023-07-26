Российская фигуристка посоветовала родителям не мучить детей при занятиях спортом

Фигуристка Ксения Цибинова, завершившая карьеру в 17 лет и тренирующая детей, в разговоре с «СЭ» обратилась к родителям спортсменов.

— Всем, кто идет в фигурное катание, я пожелала бы сил и терпения. И очень советую, чтобы родители не заставляли своих детей им заниматься. Если не получается — не стоит, это действительно колоссальный труд. Ты все время на катке, это тяжелая жизнь. Если видите, что не получается, не надо ребенка мучить, — сказала Цибинова.