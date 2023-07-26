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Сегодня, 13:37

Нугуманова стала тренером в академии Плющенко

Сергей Разин
корреспондент
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Елизавета Нугуманова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова стала тренером в академии Евгения Плющенко.

«Ждем всех малышей и спортсменов с разрядами на нашей новой частной арене в Москве», — написал Плющенко в соцсетях.

Также тренерами в академии будут Юлия Липницкая, а также Марина Черкасова, Арина Ушакова, Ольга Семина, Алексей Меньшиков, Юлия Воронина и Ангелина Кальницкая.

Нугуманова — призер этапов «Гран-при» среди юниоров, на чемпионате России прошлого сезона она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок.

Евгений Плющенко
Елизавета Нугуманова
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