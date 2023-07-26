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Сегодня, 10:15

Российская фигуристка ответила на вопрос об однообразии музыки в программах

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Ксения Цибинова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Россиянка Ксения Цибинова, завершившая карьеру в 17 лет после попадания в топ-8 чемпионата России и выигрыша этапов Кубка страны, рассказала о сложности выбора музыки спортсменами.

— На соревнованиях у одиночниц будто одну лирическо-ангельскую музыку врубили — и все под нее катаются. Потом Туктамышева — и снова возвращают ту пластинку. Почему?

— На самом деле, это тяжелый труд — искать музыку. Для меня был самый сложный момент, когда вставал вопрос поиска музыки для программы. Если что-то нравится, под это кто-нибудь катался. Я не меломан, например, слушаю ее нечасто, поэтому не знала, где ее искать. Поэтому помогали тренеры, хореографы. Под новинки, которые мне нравятся, особо не поставишь программу. Это скорее формат шоу, как у Марка Кондратюка «Районы-кварталы». Хотя в детстве у меня были программы и под музыку из мультфильма «Мадагаскар», а по юношескому разряду даже каталась под Эдвина Мартона, — ответила Цибинова.

Ксения Цибинова. «В мире фигурного катания все происходит немного нечестно». Интервью фигуристки, обыгрывавшей Трусову и Щербакову — она ушла на пике

Ксения Цибинова
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