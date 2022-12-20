Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:30

Российская фигуристка Горбачева рассказал о работе со спортивным психологом

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российская фигуристка Алина Горбачева призналась, что занимается с психологом, а также рассказала, как это помогает ей в спортивной карьере.

— Ваш тренер сказала, что вы, кроме прочего, занимаетесь с психологом. Как давно это происходит? Это нужная, важная практика для фигуристов/спортсменов?

— Я считаю, что это очень индивидуально. Какому-то спортсмену это нужно, а какому-то — нет. Я, кажется, три с половиной года назад начала заниматься. До этого очень сильно переживала из-за соревнований. Выходила на старты и не справлялась с эмоциями. Вообще ничего не могла с собой поделать. Мне это нужно, чтобы научиться совладать со своей головой. Научиться сосредотачиваться в нужный момент. Но мы учимся не только тому, как действовать на соревнованиях. Также психолог мне дает подсказки, которые помогают мне на тренировках. Эта работа приносит плоды. Сейчас, по истечению времени, мне уже намного проще выступать, — сказала Горбачева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне на этапе «Гран-при России» в Перми фигуристка завоевала «бронзу».

Источник: https://metaratings.ru/news/mne-eto-nuzhno-chtoby-sovladat-s-golovoy-figuristka-gorbachyeva-rasskazala-o-rabote-s-psikhologom-1443257/
Алина Горбачева
0
Читайте также
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Горбачева: «Олимпиада — цель и мечта. После есть два варианта развития событий»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости