Фигуристка Горбачева: «Олимпиада — цель и мечта. После есть два варианта развития событий»

Российская фигуристка Алина Горбачева заявила о желании выступить на Олимпийских играх, а также предположила, чем бы могла заниматься после исполнения этой мечты.

— Кем вы видите себя в будущем?

— Моя главная цель — выиграть Олимпиаду. Это моя мечта. А после есть два варианта развития событий, мне они оба нравятся. Либо хочу стать постановщиком программ. Я с детства очень подвижная, люблю танцевать. До сих пор могу просто включить музыку и немного подвигаться под нее. Иногда это очень сильно помогает отвлечься. Хочется погрузиться в себя, породниться со своим телом. Мне очень нравятся занятия по джаз-классу, они у нас проходят два раза в неделю с Алексеем Железняковым. Когда я сама танцую, меньше зажимаюсь. А на тренировках, стараясь все сделать правильно, сковываюсь. Поэтому пока даже не знаю, насколько для меня удачная идея попробовать себя в хореографии, в постановке программ.

Второе направление, в котором мне хотелось бы себя попробовать, ветеринарное. Я бы хотела открыть свою ветеринарную клинику, чтобы помогать животным, — сказала Горбачева Metaratings.ru.

В сезоне-2021/22 15-летняя фигуристка стала победительницей двух этапов Кубка Федерации и заняла третье место на всероссийском первенстве. В нынешнем сезоне на этапе «Гран-при» в Перми фигуристка завоевала «бронзу».