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Леонова оценила потери российских фигуристов от отсутствия возможности выступать на международной арене

Иван Шитик
Корреспондент
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Серебряная призерка чемпионата мира Алена Леонова оценила потери российских фигуристов от отсутствия возможности выступать на международной арене.

«Считаю, у нас и так очень высокая конкуренция в России. И когда наши спортсмены выступали на международных стартах, они боролись сами с собой, друг с другом. Российский уровень катания сейчас намного выше, чем мировой», — рассказала ныне работающая тренером спортсменка «Газете.Ru».

Высказалась Леонова и о том, что теряют иностранные спортсмены из-за отсутствия на международных турнирах российского фигурного катания.

«Не знаю, что теряют иностранные спортсмены. Может быть, они радуются. Наверняка им интересно будет посмотреть чемпионат России. Думаю, они за всеми нашими стартами следят, за этапами «Гран-при» — тоже следили», — считает Леонова.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/20/19318597.shtml
Алена Леонова
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