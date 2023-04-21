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Фигурное катание

Сегодня, 17:15

Россиянка Морозова впервые в мире сделала сложнейший каскад с четверным риттбергером

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Виктория Морозова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

14-летняя российская фигуристка Виктория Морозова стала первой в мире фигуристкой, которая исполнила каскад четверной риттбергер + тройной тулуп. Видео попытки есть в распоряжении «СЭ».

Ранее на соревнованиях и тренировках одиночницы исполняли только четверной риттбергер с двойным тулупом. В частности, таким каскадом владеет победительница финала Гран-при Аделия Петросян.

Морозова тренируется в группе Ирины Смирновой в академии Татьяны Навки «Наши надежды». В минувшем сезоне она заняла пятое место в финале юниорского Гран-при.

Фигурное катание
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