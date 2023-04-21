Олег Татауров считает, что на ЧР нужно было вручить золото и Семененко, и Гуменнику

Тренер Олег Татауров считает, что при равенстве суммы баллов на чемпионате России — 2023 нужно было вручить две золотые медали — Евгению Семененко и Петру Гуменнику.

«Мое мнение — надо было бы наградить двух человек золотом и поблагодарить их за прекрасное катание. Разделение, когда определяют победителя по какой-то дополнительной вещи, — я как тренер это не совсем приветствую», — приводит слова Татаурова «Чемпионат».

Семененко по сумме двух программ набрал 295,07 балла. Вторым на турнире стал Петр Гуменник, набравший такое же количество баллов (295,07). Победителем стал Семененко, так как он лучше откатал произвольную программу — 195,92 балла, у Гуменника — 190,60. Замкнул тройку лучших Александр Самарин (282,40 балла).