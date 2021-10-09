Россияне Тютюнина и Шустицкий победили на этапе юниорской серии «Гран-при»

Российские фигуристы Софья Тютюнина и Александр Шустицкий победили в танцах на льду на этапе юниорской серии «Гран-при» в австрийском Линце.

Вторыми стали американцы Уна Браун и Гэйдж Браун. Замкнули тройку канадцы Надя Башинска и Питер Бимон.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Линц, Австрия

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Софья Тютюнина — Александр Шустицкий (Россия) — 162,28

2. Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 152,74

3. Надя Башинска — Питер Бимон (Канада) — 152,06

4. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов (Россия) — 151,71

5. Анжела Линг — Калеб Уэйн (США) — 151,44

6. Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) — 138,27

7. Николь Кальдерари — Марко Чилли (Италия) — 135,81

8. София Лукинская — Данил Пак (Казахстан) — 134,28

9. Солен Мазингу — Марко Гайдаенко (Эстония) — 131,23

10. Дениза Цимлова — Вилем Главса (Чехия) — 131,23

11. София Валь — Никита Витрянюк (Испания) — 126,72

Произвольный танец

1. Софья Тютюнина — Александр Шустицкий (Россия) — 95,28

2. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов (Россия) — 92,19

3. Надя Башинска — Питер Бимон (Канада) — 91,72

4. Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 89,04

5. Анжела Линг — Калеб Уэйн (США) — 89,69

6. Николь Кальдерари — Марко Чилли (Италия) — 82,59

7. Солен Мазингу — Марко Гайдаенко (Эстония) — 82,42

8. София Лукинская — Данил Пак (Казахстан) — 81,44

9. Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) — 80,58

10. Дениза Цимлова — Вилем Главса (Чехия) — 77,60

11. София Валь — Никита Витрянюк (Испания) — 74,70