Россияне Тютюнина и Шустицкий победили на этапе юниорской серии «Гран-при»
Российские фигуристы Софья Тютюнина и Александр Шустицкий победили в танцах на льду на этапе юниорской серии «Гран-при» в австрийском Линце.
Вторыми стали американцы Уна Браун и Гэйдж Браун. Замкнули тройку канадцы Надя Башинска и Питер Бимон.
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Линц, Австрия
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Софья Тютюнина — Александр Шустицкий (Россия) — 162,28
2. Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 152,74
3. Надя Башинска — Питер Бимон (Канада) — 152,06
4. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов (Россия) — 151,71
5. Анжела Линг — Калеб Уэйн (США) — 151,44
6. Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) — 138,27
7. Николь Кальдерари — Марко Чилли (Италия) — 135,81
8. София Лукинская — Данил Пак (Казахстан) — 134,28
9. Солен Мазингу — Марко Гайдаенко (Эстония) — 131,23
10. Дениза Цимлова — Вилем Главса (Чехия) — 131,23
11. София Валь — Никита Витрянюк (Испания) — 126,72
Произвольный танец
1. Софья Тютюнина — Александр Шустицкий (Россия) — 95,28
2. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов (Россия) — 92,19
3. Надя Башинска — Питер Бимон (Канада) — 91,72
4. Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 89,04
5. Анжела Линг — Калеб Уэйн (США) — 89,69
6. Николь Кальдерари — Марко Чилли (Италия) — 82,59
7. Солен Мазингу — Марко Гайдаенко (Эстония) — 82,42
8. София Лукинская — Данил Пак (Казахстан) — 81,44
9. Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) — 80,58
10. Дениза Цимлова — Вилем Главса (Чехия) — 77,60
11. София Валь — Никита Витрянюк (Испания) — 74,70
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