Москвина: «Мишина и Галлямов еще не в полной готовности, но это начало сезона»

Тренер спортсменов Тамара Москвина отметила, что чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов в начале сезона находятся не в полной готовности. По ее словам, куда важнее, что специалисты фигурного катания позитивно оценили их музыку к произвольной программе.

«Мы идем постепенно, и на данном этапе для меня, для тренера, важно, что приняли нашу музыку для произвольной программы, что специалисты, тренеры, которых я уважаю, поднимали большой палец вверх после проката со словами: «Хорошая, победная, олимпийская музыка». — цитирует ТАСС Москвину. — Что те, кто раньше советовал ее менять, сейчас все-таки изменили свое мнение. Да, не все еще в полной готовности, но это начало сезона».

«Эта программа — посвящение молодежи мира. Она начинается с романса — любовь, молодежь наслаждается жизнью, общением, окружающим миром, но приходит время, и все меняется — наступает пора действий, они начинают строить жизнь, семью, профессию, лететь в космос, придумывать, изобретать. Сколько бы нашу молодежь ни критиковали — и сейчас, и в прежние времена — им строить наше будущее, и они будут это делать», — подчеркнула тренер.

Напомним, Мишина и Галлямов выиграли международный турнир Finlandia Trophy в финском Эспоо. Они набрали 227,13 балла.

Короткая программа фигуристов — «Эсмеральда» Пуни, произвольная скомпонована из произведений Георгия Свиридова «Метель» и «Время, вперед».