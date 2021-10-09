Фигурное катание, Finlandia Trophy: прямая трансляция коротких программ женщин
Начало — 16.00 по московскому времени. Смотреть за выступлением женщин можно в прямой трансляции здесь. В составе сборной России выступят Камила Валиева, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева. Российские фигуристки выйдут в третьей, четвертой и пятой разминках.
Порядок выступлений:
Первая разминка
3. Маделин Скиза (Канада)
5. Анастасия Губанова (Грузия)
Вторая разминка
6. Йенни Сааринен (Финляндия)
10. Ева Лотта Киибус (Эстония)
Третья разминка
15. Камила Валиева (Россия) — 18.03
16. Виктория Сафонова (Беларусь)
Четвертая разминка
17. Алена Косторная (Россия) — 18.22
20. Николь Шотт (Германия)
22. Эмбер Гленн (США)
Пятая разминка
24. Елизавета Туктамышева (Россия) — 19.28
26. Карен Чен (США)
28. Луна Хендрикс (Бельгия)
Фигурное катание, Finlandia Trophy 2021: расписание соревнований
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