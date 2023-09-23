Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:28

Костомаров: «За ладонь борются до сих пор. Возможно, предстоит еще одна операция»

Костомаров рассказал, что ему может потребоваться еще одна операция на руке
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что ему может предстоять еще одна операция. Олимпийский чемпион в парном фигурном катании с 10 января провел почти полгода в больнице в Коммунарке, после ухудшения состояния на фоне пневмонии ему потребовались операции по удалению некроза на всех конечностях.

«Почему оперировали по частям? Сначала ампутировали пальцы. Берцовая кость тоже повреждена, чернуха дальше прошла. И так дальше идут. Старались чистить. Как это происходит: у тебя открытая рана, дыра, торчит кость. Только ты не понимаешь, как из тебя не вытекает кровь. И чистят. Крови тоже много потерял, конечно. Мне еще залили чью-то кровь, брови почернели. (смеется) Шутка. Боролись за каждый миллиметр. Язык начал чернеть, ухо, глаза вывалились. То, что не пошел некроз во внутренние органы, очень хорошо. Иначе пришлось бы меня усыплять точно. За ладонь борются до сих пор. Возможно, предстоит еще одна операция», — сказал Костомаров в программе телеканала НТВ «Секрет на миллион».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.

Фигурное катание
Роман Костомаров
0
Читайте также
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров и Домнина об ампутации конечностей фигуриста: «Врачи еще на третий день сказали: «Пальцы точно не сохранить»

Врач Костомарова рассказал о борьбе за жизнь фигуриста: «9 из 10 погибли бы в первые часы»
Новости
RSS RSS
Все новости