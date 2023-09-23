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Сегодня, 14:36

Врач Костомарова рассказал о борьбе за жизнь фигуриста: «9 из 10 погибли бы в первые часы»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Врач российского фигуриста Романа Костомарова Дмитрий Костин рассказал, сколько операций пришлось пережить олимпийскому чемпиону. Спортсмен был госпитализирован в январе после ухудшения состояния на фоне пневмонии, его подключали к аппаратам поддержания жизни и ампутировали пальцы рук и ступни.

«У Романа на момент поступления к нам имелась пневмония, приведшая к сепсису — это худшее, что может быть в случае инфекции. То есть начали отказывать органы. У Ромы был грипп, он с ним ходил на тяжелую работу, он занялся самолечением. Это привело к тому, что та инфекция, с которой обычно справляется организм, привела к этому. Часто же говорят — когда болеете, лучше отлежитесь. А он больной пошел в баню, в купель, чего не стоило делать», — сказал Костин в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Врач также добавил: «Мы понимали, что обычная вентиляция легких не справляется. В данной ситуации мы вынуждены были подключать ИКМО. Мы как бы заменяли легкие. Иначе бы мы его потеряли. Все попытки спасти конечности предпринимались, но не удалось этого сделать».

Об операциях по удалению некроза Костин заметил: «Как сказать фигуристу, что ноги нужно ампутировать? Это было тяжелое решение. Было привлечено много специалистов, лидеров в своей области, на третий день мы уже понимали, что есть проблема с конечностями, позже уже понимали, что мы их потеряли. Шли операции поэтапно, сразу это не делается. Всего было 16 операций. Почти каждую перевязку можно считать операцией, везде применялся наркоз».

«Когда Рома приехал, мы давали ему крайне низкие шансы. 9 из 10 погибли бы в первые часы», — заметил также специалист.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.

Роман Костомаров
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