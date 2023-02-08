Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:52

РЕН ТВ: правая нога фигуриста Костомарова вызывает опасения у врачей

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Врачи пытаются спасти правую ногу олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. По информации РЕН ТВ, после ампутации левой стопы у медиков также вызывает опасение состояние правой. Врачи делают все возможное, чтобы ее спасти, но процесс отмирания клеток сложно остановить.

По некоторым данным, у спортсмена развился некроз на руках и ногах. Медики постоянно делают ему перевязки. Сам Костомаров сейчас находится в сознании, но не может сгибать пальцы. В среду, 8 февраля, ему исполнилось 46 лет.

Оксана Домнина и&nbsp;Роман Костомаров. Жена трогательно поздравила Костомарова с днем рождения. Роман всегда умел преодолевать трудности

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. Фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену провели операцию и ампутировали левую стопу.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1073984-pravaia-noga-figurista-kostomarova-vyzyvaet-opaseniia-u-vrachei
Роман Костомаров
0
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кондратюк о возможной карьере тренера: «Давайте я еще покатаюсь»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости