Кондратюк о возможной карьере тренера: «Давайте я еще покатаюсь»

Кондратюк ответил на вопрос о возможной карьере тренера

Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк ответил на вопрос о возможной карьере тренера.

— Что самое сложное? Все! Слушаются ли? Кончено, у них же есть свои тренеры, поэтому они на опыте.

— Марк Кондратюк теперь будущий тренер?

— Давайте я еще покатаюсь.

— Что сложнее, комментировать или преподавать?

— Надо подумать.

На чемпионате России-2023 в Красноярске Кондратюк снялся после проката короткой программы. На протяжении всего сезона 19-летнего фигуриста беспокоит травма спины.