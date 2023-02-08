Кондратюк о возможной карьере тренера: «Давайте я еще покатаюсь»
Кондратюк ответил на вопрос о возможной карьере тренера
Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк ответил на вопрос о возможной карьере тренера.
— Что самое сложное? Все! Слушаются ли? Кончено, у них же есть свои тренеры, поэтому они на опыте.
— Марк Кондратюк теперь будущий тренер?
— Давайте я еще покатаюсь.
— Что сложнее, комментировать или преподавать?
— Надо подумать.
На чемпионате России-2023 в Красноярске Кондратюк снялся после проката короткой программы. На протяжении всего сезона 19-летнего фигуриста беспокоит травма спины.
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