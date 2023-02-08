Жена трогательно поздравила Костомарова с днем рождения. Роман всегда умел преодолевать трудности

Олимпийскому чемпиону, который уже месяц сражается за свою жизнь, исполнилось 46 лет.

Нынешний день рождения фигурист и любимец публики Роман Костомаров проведет в больничной палате. Накануне в СМИ появилась неутешительная информация о здоровье спортсмена — на фоне некроза тканей олимпийскому чемпиону прооперировали обе ноги. С одной из них убрали отмершие участки, но на другой ноге врачам пришлось ампутировать весь голеностоп.

Супруга Костомарова, Оксана Домнина, не стала раскрывать подробности текущего состояния здоровья фигуриста. Но трогательно поздравила своего мужа с днем рождения и призвала оставить в покое его близких:

«С Днем Рождения, мой герой... мой сильный... мой любимый... мой чемпион во всем!!! Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты!!! Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти... но сейчас так... и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю!!! Только ЖИВИ.

Спасибо всем неравнодушным... Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное.

Уважаемая пресса... Пожалуйста... Прекратите звонить мне, родственникам, знакомым, друзьям. Я понимаю, что это ваша работа... добывать информацию и писать, что правда и неправда... но только РОМАН... если посчитает нужным, расскажет обо всем, когда поправится!!! А это обязательно скоро случится!!! Нужно только набраться терпения!!! Всем!!!

Всем здоровья... Ведь это самое главное в жизни!!! Жалко, что мы это ценим по-настоящему только в трудные минуты!!! Цените в здравии, друзья!!!", — написала Домнина в соцсетях.

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото Global Look Press

День

К словам супруги Костомарова присоединились многие представители мира фигурного катания — и не только. Олимпийский чемпион Максим Траньков посвятил Роману трогательный пост.

«Ромка, с Днем Рождения тебя, мужик. Мы все очень ждем тебя, чтобы отметить все что пропустили, просто поболтать и поспорить. Тебя не хватает на льду и в жизни. Ждем!!! С Днем Рождения!» — написал Траньков.

Под постом Оксаны Домниной высказались очень многие фигуристы. Часть из них плотно работали с Костомаровым в последнем сезоне «Ледникового периода», где Роман был настоящей душой компании. Корреспонденты «СЭ» помнят, что олимпийский чемпион всегда был заводилой и одним из самых веселых участников.

Самая точная характеристика спортсмена, со слов его коллег, «классный мужик», который всегда умеет и пошутить, и накрыть стол в случае праздника. Такие люди здорово цементируют коллектив — так отзывались о Костомарове другие участники проекта.

Аделина Сотникова: «Оксаночка, мы с вами! Молимся! Рома все выдержит! Ты очень сильная и вся твоя семья! Рому с днем рождения! Крепкого здоровья‚ терпения! Все будет хорошо, верим!»

Виктория Синицина: «Дорогой Ромочка, с днем рождения тебя!!! Ты наш чемпион, с боевым характером и силой такой, что многим и не снилось! Ты даже не представляешь, сколько людей молятся за тебя и верят. Поэтому я желаю бесконечного здоровья тебе и сил всем, кто рядом!»

Екатерина Боброва: «Рому с днем рождения! Я уверена, что с таким характером и такой поддержкой любимой жены, родных и друзей мы скоро сможем его обнять».

Ирина Слуцкая: «Борись! Живи!!! Верим!!! Ромка-вперед, ты справишься со всем!!!»

Дмитрий Соловьев: Оксаночка, мы с вами, мы вас любим и верим, вы все преодолеете".

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Характер

Очень многие, кто уже успел высказаться в адрес олимпийского чемпиона, говорят о мужестве Романа. А также отмечают сильный характер Костомарова, который к своим 46 годам уже успел пройти через огромное количество тяжелых испытаний. Многие из них пришлись на спортивную карьеру известного фигуриста.

Чего только стоит смена партнерши. В 1998 году Роман перешел в группу Натальи Линичук, которая предложила ему встать в пару с Татьяной Навкой. Однако позднее тренер решила, что этот дуэт не имеет больших перспектив... Некоторое время Костомаров катался с другой партнершей, Анной Семенович. Но впоследствии именно в паре с Навкой он стал олимпийским чемпионом в танцах на льду.

Сказать, что это золото далось им непросто, — не сказать ничего. В начале сезона Татьяна получила травму, и Роману приходилось кататься в одиночку, чтобы держать форму. Были и отдельные проблемы: то партнеры спорили между собой, то Костомаров внезапно «поругался» с твиззлами.

К тому же их выбор на олимпийский сезон — казалось бы, уже классический образ Кармен тореадора Эскамильо — раскритиковали в фигурокатательном сообществе. Досталось и за костюмы, которые считали слишком вычурными, и за якобы заезженную тему. И даже за цвет волос партнерши, которая не была брюнеткой!

«Есть такой стереотип, что Кармен должна быть брюнеткой. Хотя, насколько я знаю, у Проспера Мериме не было упомянуто о цвете волос. Говорилось о черных бровях, длинных пальцах... Да, испанка подразумевает в себе цвет волос, но в целом, конечно, это идет изнутри. Та харизма, та энергия, которую я переживаю, надеюсь, каждая женщина поймет, почувствует и увидит свою Кармен в себе», — рассказала Навка teatral-online.

Тем не менее именно эта программа, этот произвольный танец, который пара на Олимпийских играх в Турине исполнила безупречно, стала знаковой для них. А критика только сделала фигуристов сильнее и помогла обыграть главных соперников — они боролись с итальянцами Барбаре Фузар-Поли и Маурицио Маргальо. И заслуга партнера — Костомарова — была немаловажной:

«Рома был настоящим мачо, Таня была великолепна в образе Кармен. В программе «Тоска» Рома был не до конца убедителен, там нужно было играть любовь, а он то ли стеснялся, то ли не понимал задачи. Совсем про любовь — это не его, секса в постановке не хватало, а тореадор был и сексуальным, и любвеобильным. В общем, постепенно Рома раскрылся», — заявил в своей автобиографии, Александр Жулин, тренер пары.

Энергия

И хоть от соревновательной карьеры Костомаров уже давным-давно отошел, лед для спортсмена по-прежнему оставался главной страстью. Осенью Роман участвовал в очередном сезоне проекта «Ледниковый период», а в новогодние праздники играл одну из главных ролей в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Одна из самых интересных сцен сказки — «схватка» на льду доброй волшебницы Амелинды, роль которой исполняла супруга Романа, Оксана Домнина, и злой Брунгильды, в образе которой катался сам Костомаров. Олимпийский чемпион так вошел в роль и наполнился энергией своего персонажа, что сломал свой главный инструмент — метлу.

На репетиции шоу в декабре Роман пошутил, что реквизит пришлось чинить самостоятельно лентой, однако к премьере постановки обещали изготовить новый. Про необычный костюм и необходимость кататься в корсете Костомаров также ответил с юмором — мол, так ему кататься намного теплее, чем остальным участникам.

К подобным ролям и вообще участии в шоу олимпийский чемпион всегда относится с большим энтузиазмом. И добавил, что получает лучи поддержки от самых близких — от собственных детей.

«Роль Брунгильды? Дочка у меня фанатеет от этого образа. Всегда смеется, смотрит, пересматривает то, что было три года назад, и, конечно, ждет с нетерпением, когда мы представим эту сказу вновь», — рассказывал Костомаров в декабре.

Нынешние трудности для Романа, наверное, самые тяжелые в его жизни. Однако у него всегда было много энергии, сил, а он сам отличался мощным характером и мужеством. Вокруг него огромное количество близких людей, которые поддерживают его в трудной ситуации. Остается надеяться лишь на то, что Костомарову в ближайшее время станет лучше и эта болезнь лишь очередное испытание для него.