Радионова поздравила Авербуха с юбилеем: «У него идей хватит еще на 100 лет вперед»

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова в разговоре с «СЭ» поздравила чемпиона мира-2002 в танцах на льду Илью Авербуха с 50-летием.

«Хочется поздравить Илью с днем рождения! Очень рада, что мне удалось с ним посотрудничать. С той программой, которую он мне ставил, я выиграла юниорский чемпионат мира, это была отличная работа. Желаю Илье, чтобы он продолжал свое дело, чтобы его никогда не покидала муза и чтобы он всегда двигался в ногу с тенденциями. Он очень креативный, и, мне кажется, у него идей хватит еще на 100 лет вперед», — сказала Радионова «СЭ».

17 декабря в Москве прошел гала-концерт в честь 50-летия Авербуха.