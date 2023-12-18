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Сегодня, 11:35

Радионова поздравила Авербуха с юбилеем: «У него идей хватит еще на 100 лет вперед»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова в разговоре с «СЭ» поздравила чемпиона мира-2002 в танцах на льду Илью Авербуха с 50-летием.

«Хочется поздравить Илью с днем рождения! Очень рада, что мне удалось с ним посотрудничать. С той программой, которую он мне ставил, я выиграла юниорский чемпионат мира, это была отличная работа. Желаю Илье, чтобы он продолжал свое дело, чтобы его никогда не покидала муза и чтобы он всегда двигался в ногу с тенденциями. Он очень креативный, и, мне кажется, у него идей хватит еще на 100 лет вперед», — сказала Радионова «СЭ».

17 декабря в Москве прошел гала-концерт в честь 50-летия Авербуха.

Илья Авербух. Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера

Елена Радионова
Илья Авербух
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