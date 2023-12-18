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Сегодня, 12:00

Ангелопол — о разрыве с Кагановской и Крыловой: «Бог не Тимошка, видит немножко»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Победитель финала «Гран-при» Валерий Ангелопол в интервью «СЭ» прокомментировал расставание с фигуристкой Василисой Кагановской и тренером Анжеликой Крыловой.

— Когда разгорелся сам конфликт, я не думал, что его вынесут на публику совсем другой стороной, не так, как он проходил на самом деле. Не мог быть к этому готов, я не знал, как они об этом расскажут. То, что они это сделали, и то, что сейчас мне прилетает... ну, я не первый человек, которого ненавидят в спорте, и далеко не последний. Все с этим как-то справлялись, уверен, что и я с этим разберусь.

Я могу это прокомментировать только так: каждый получает по заслугам, и Бог не Тимошка, видит немножко. Сейчас уже нет смысла это все исправлять, опровергать. Наверное, это останется на их совести. Все за себя покажут результаты — каких добьется результатов Василиса, Анжелика и каких добьюсь я. Только так можно будет со временем что-то опровергнуть и кому-то доказать. Но в первую очередь надо доказать себе.

Валерий Ангелопол и&nbsp;Василиса Кагановская. «Подходят двое с неприветливыми лицами — я уже молился». Интервью восходящей звезды русского фигурного катания

— Но вы вряд ли будете здороваться.

— Почему я не буду здороваться? Да, мы поругались, но какое-то уважение к людям должно быть, особенно к тем, с кем ты провел больше пяти лет. Как бы вы сильно ни поругались, почему я должен к ней плохо относиться? Абсолютно нормально отношусь. Между нами были разногласия, но зачем тянуть их в будущее? — сказал Ангелопол «СЭ».

Фигурное катание
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
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