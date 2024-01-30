Радионова назвала вердикт CAS по делу Валиевой жестким и неправильным

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

CAS объявил об отстранении спортсменки за нарушение антидопинговых правил в понедельник, 29 января. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулируются.

«Я считаю, что Камила — одна из самых талантливых одиночниц. Настоящий бриллиант на льду. Сегодняшнее решение очень жесткое. Мне очень жаль, что так вышло. Она действительно одна из самых лучших, у нее могла быть блистательная карьера. Сейчас тяжело подобрать слова, но хочется поддерживать Камилу. По-человечески ее очень жалко. По отношению к Валиевой вердикт очень жесткий и неправильный», — приводит Metaratings слова Радионовой.

В феврале 2022 года Валиева стала победителем Олимпиады-2022 в командном турнире в составе сборной России. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, взятой на чемпионате России, обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS допустила Валиеву до участия в личном турнире, в котором она заняла четвертое место.

На Играх-2022 сборная США заняла второе место в командном турнире фигуристов. Из-за дисквалификации Валиевой сборная России может лишиться победы в командных соревнованиях, а золотая медаль перейдет американцам.

CAS не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по этому вопросу 7 февраля