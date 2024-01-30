Тренер ударившейся головой о лед фигуристки Симоновой рассказала о состоянии спортсменки

Тренер и хореограф Бетина Попова рассказала о состоянии своей ученицы Марии Симоновой, упавшей с поддержки и ударившейся головой о лед во время выступления на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы.

«Она еще в субботу вернулась домой — все хорошо, все замечательно, настроение шикарное. Врачи максимально позитивны в прогнозах. В целом, повезло. Падение выглядело очень страшно, но по итогу отделались самым мягким, что могло быть», — приводит «Газета.ru» слова Поповой.

Симонова выступала в паре с Мартином Бреславским. После падения 14-летняя спортсменка смогла подняться на ноги и завершить программу, после этого ее госпитализировали из подтрибунного помещения.