Президент «Самбо-70» Лайшев: «У Валиевой никто не отберет народную любовь, Камила — наша чемпионка»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

CAS объявил об отстранении спортсменки за нарушение антидопинговых правил в понедельник, 29 января. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулируются.

«Не нужно вообще обращать внимание на эти абсурдные решения. Мы все понимаем, почему так происходит. Для всех болельщиков и любителей спорта Валиева остается заслуженной олимпийской чемпионкой. Народную любовь у Камилы никто не отберет, она — наша чемпионка», — приводит «РБ Спорт» слова Лайшева.

В феврале 2022 года Валиева стала победителем Олимпиады-2022 в командном турнире в составе сборной России. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, взятой на чемпионате России, обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS допустила Валиеву до участия в личном турнире, в котором она заняла четвертое место.

На Играх-2022 сборная США заняла второе место в командном турнире фигуристов. Из-за дисквалификации Валиевой сборная России может лишиться победы в командных соревнованиях, а золотая медаль перейдет американцам.

CAS не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по этому вопросу 7 февраля