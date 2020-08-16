«После перехода Косторной федерация задумается над изменениями». Писеев высказался о контрактах фигуристов и тренеров

Почетный президент и член исполкома Федерации фигурного катания России Валентин Писеев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном введении контрактов в связи с последними переходами спортсменов.

— Тему надо крайне серьезно прорабатывать. Но я не сторонник ситуации, когда спортсмен просто захотел перейти — и ушел. Есть определенные сроки — да, в них переходите, пожалуйста. Может быть, надо подумать над изменениями. Тренеры должны быть защищены. Даже если ты пришла с бутылкой шампанского и цветочками — нельзя этим оправдать уход от тренера и организации, которые в тебя вкладывали столько труда. Думаю, ситуация, которая произошла вокруг Косторной, заставит федерацию разработать критерии, на которые будут равняться в будущем. В целом я за то, чтобы действовали нынешние правила: есть срок, апрель — май, будьте любезны переходить в это время. А если не в это время — то извините.

Равно как и в целом я категорически против того, чтобы спортсмен диктовал тренеру условия тренировочного процесса — когда и с кем он хочет быть на льду, а с кем нет. Это безобразие, так не должно быть. В творческом плане нужно взаимодействие — подбор музыки, костюмов, определение объема нагрузок. Но не по вопросам организации. Я не знаю, как всё было в случае с Косторной, а говорю о системном подходе. (Дмитрий Кузнецов)

Интервью Писеева — скоро в «СЭ»