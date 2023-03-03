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Сегодня, 14:15

По состоянию Костомарова дан неутешительный прогноз

Отдел спорта «СЭ»
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», российского фигуриста Романа Костомарова с сегодняшнего дня пробуют выводить из состояния медикаментозной комы, чтобы он сам приходил в сознание.

Как рассказывает источник, плазмоферез «дает хорошие шансы на выживание». Но все равно возможности организма олимпийского чемпиона будут неполными, и он останется человеком с ограниченными возможностями, утверждает собеседник «СЭ», знакомый с ситуацией.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. 7 февраля сообщалось, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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